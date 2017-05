Vraždy podle Agathy (1)

Datum vysílání: 29.5.2017 | 90 min | 2014

Zvuk: Čeština, Angličtina | 16:9

Díl začíná Agatinou snídaní a debatou s psychiatrem. Rozhovor musí ukončit, jede za zpěvákem Dannym, jemuž se stará o marketing a PR. Vše jde podle plánu, mladý muž oslavuje narození dítěte a umístění písně na prvním místě britského žebříčku. Po dobře odvedené práci (za nemalé peníze) se rozhodne skončit a odjet na venkov (do Carsely), kde snad bude šťastnější. Brzy je na místě, kde se zabydluje. Navštíví ji mladý policista, který ji vítá ve městě. Další den jde Agatha do obchodu, dozví se o každoroční soutěži o nejlepší slaný koláč- quiche. Zamíří rovnou za hlavním porotcem, se kterým si domluví schůzku. Seznamuje se i s dalšími obyvateli, sousedce přebere uklízečku (nabídne jí lepší výplatu). Na večeři s porotcem se informuje, nejčastěji prý vítězí quiche se špenátem či rajčaty. Starší proutník jí rovnou nabídne, aby se mu ozvala, kdyby jí třeba v noci něco vystrašilo. V den odevzdání Agatha přinese koupený quiche, o pravidla se příliš nezajímá. Další ráno ji čeká nemilé zjištění, v noci jí kdosi vykradl a vzal všechno. Přivolá tedy policii, která chce seznam ukradených věcí, ale naděje jí nedává prakticky žádné. V den slavnosti se baví s vesničany, po chvíli je tu vyhlášení. Bohužel tradiční vítězku netrumfla, místní obyvatelka vyhrála už posedmé. O zklamání se podělí s mladou ženou (paní Simpsonová), která jí bude chodit uklízet. Je svobodná a má malou dceru. Hledá partnera a dělá si zálusk na místního policistu, ten se ale zakoukal právě do Agathy. Další den ráno jde Agatha do kostela, její uklízečka přichází k porotci a proutníkovi aby poklidila. Najde ho však mrtvého a vedle něj Agathy quiche. Podle všeho je otrávený, policie se pouští do vyšetřování a jako dvě hlavní podezřelé označuje manželku a Agathu. Ta tvrdí, že koláč pekla sama, ale pravda se ukáže velmi rychle. O koláči se znovu vyjádří u soudu, kde mluví také pekař. Všechny si pochopitelně znepřátelí, podvádění nikdo netoleruje. Za Agathou přijíždí kolega z Londýna a jeho přítel. Grilují na zahradě a baví se o případu. Navrhují, že vraždu vyřeší, tím se Agatha obhájí a získá si úctu. Prochází tedy fakta, možná měl zavražděný poměr s vítězkou soutěže (Ella). Na další slavnosti (hned další den/víkend) se s ní baví, prostřednictvím jí se ptá na manželku. Ona sice něco vyzradí, ale pak raději před dotěrnými otázkami odchází. Agatha říká policistovi, že podle ní je vrahem manželka- přišla na nevěru s vítězkou Ellou. Policista něco takového zamítá, ženu prý prověřili. Agatha se znovu baví se svou uklízečkou, ta říká, že zavražděnému někdo opakovaně psal na zrcadlo červenou rtěnkou a varoval tak jeho ženu před nevěrou. Uklízečka se stále snaží o policistu a tak se na seznamce vydává za Agathu a domluví si s ním rande, kde musí s pravdou ven. Bohužel neuspěje, alespoň zatím. Agatha jde zatím na ženskou schůzi, kde se snad dozví něco podstatného. Skutečně je to tak- před pravidelnou vítězkou Ellou zvítězila 3x po sobě farářova žena Sara. Možná měl tehdy poměr s ní, ona teď žárlila a došla jí trpělivost. Agatha se pak vyptává Elly, tu odvleče manžel John, který se také řadí k podezřelým- Agatě vyhrožuje. Že by přišel na nevěru ženy a tak se pomstil? Následující den má Agatha vesnické povinnosti- vyvézt starý manželský pár na výlet. Boogleovi jsou však dobrým zdrojem informací, co ví, to rádi poví. Zavražděný (Andy) měl prý poměr také s Sheilou Barrovou, se kterou hráli v divadle. Když mu vyznala lásku, nechala si zapnutý mikrofon a tak zesměšnila jeho ženu. Nejspíše kvůli tomu ji odkopl a tak se možná pomstila. Je tu také další podezřelý- „Maria Boroová“, která si dělala na Andyho zálusk. Je to bohatá podivínská žena, která není pachatelem, ale Agatě přeje smrt za zabití Andyho. Agatha volá policistovi, ten všechny její důkazy zpochybňuje a zlehčuje. Po návratu domů si všimne, že rtěnku, kterou hledá, používá sousedka. DOKONČENÍ ANOTACE V KARTĚ POŘADU!