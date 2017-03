ČR | 3 min | 2017

Zvuk: Čeština | 16:9

E: Míro, pamatuješ si, jak dopadl Primácký večírek ?M: no... jo.... teda... vlastně.. asi ne..E: Tomáš Kraus dělal rozhovor prý se všemi tvářemi televize Prima a já sivůbec nepamatuju, že bych s ním na večírku mluvila.M: A co jsem mu říkal já..?!E: Aha... tak nám to prosím pusťte...