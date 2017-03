ČR | 2 min | 2017

Zvuk: Čeština | 16:9

M: Čím si chtěla být jako malá?E: Já? prodavačkou v drogerii a taky doktorkou!M: Doktorkou? Tak to já bych si na tu Anču netrouf teda?E: Na co??M: Na anatomii.E: To já bych si troufla - A vy se na doktorský život podívejte v novémseriálu Modrý kód, který už za pár dní startuje na naší televizi!M: A jde prý o nejopravdovější český seriál z lékařského prostředí.E: No a i proto se naše Daniela mohla zeptat na otázku, na kterou se hercůještě určitě nikdy nikdo nezeptal....