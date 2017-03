M: Čím si chtěla být jako malá?E: Já? prodavačkou v drogerii a taky doktorkou!M: Doktorkou? Tak to já bych si na tu Anču netrouf teda?E: Na co??M: Na anatomii.E: To já bych si troufla - A vy se na doktorský život podívejte v novémseriálu Modrý kód,