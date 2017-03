TOP STAR 6.3.2017 - Jste to, co jíte

ČR | 1 min | 2017

Zvuk: Čeština | 16:9

P: A dnes zase po dlouhé době v kompletní sestavě!

E: A kde jinde, než v TopStaru. Hezký večer!

XXXX

P: Dovedete si představit shodit 40 kilo během nekolika měsíců?

E: Nová řada pořadu Jste to co jíte prozradí důvody, proč se lidé přejídají,

jejich osobní příběhy i šťastné konce.

P: Oblíbený pořad prošel velkými změnami - jediné, co připomíná minulé

díly, je expert na výživu Petr Havlíček.

E: Daniele Révai prozradil i jedno jeho osobní tajemství!