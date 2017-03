ČR | 1 min | 2017

Zvuk: Čeština | 16:9

A teď něco pro dámy! Včera proběhl první casting soutěže Muž roku 2017!A že bylo na co koukat.... Dokonce se o titul největšího krasavce uchází synStandy Hložka nebo Luďka Soboty. No a my na kontrolu poslali i naši EvuPerkausovou. To mě speciálně zajímá jak to dopadlo...