TOP STAR 25.5.2017 - Daniel Landa - jak čelit smrti

ČR | 1 min | 2017

Zvuk: Čeština | 16:9

Potápí se se žraloky, prochází se po Afghánistánu jako by se nechumelilo, už několikrát se setkal se smrtí a to v dost velké rychlosti. Kolik životů má Daniel Landa, by nás vážně zajímalo!