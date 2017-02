ČR | 2 min | 2017

Zvuk: Čeština | 16:9

Znáte to - potkáte někoho, přeskočí jiskra, vznikne z toho láska jako hrom,pokračuje to manželstvím, ale později nastanou hádky a možná i rozvod.Podobná situace ale potkala i modelku Veroniku Chmelířovou - dnes užProcházkovou. Její manželství momentálně prochází krizí a před našíkamerou upřímně promluvila o tom, jak to teď vlastně mají...