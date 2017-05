Cizinka I (16)

Sezóna I | Datum vysílání: 27.5.2017 | 55 min | 2014

Zvuk: Čeština, Angličtina | 16:9

Murtaghův nápad nahnat do pevnosti stádo skotu, které rohy rozrazí vrata a vyvolá dokonalou paniku mezi vojáky, kteří mají právě přehlídku na nádvoří pevnosti a hlasitá hudba přehluší první náznaky nájezdu, se ukáže jako velmi úspěšný. Jamieho přátelé dostávají zraněného a zmrzačeného muž ven ...

Všichni nalézají úkryt v klášteře, kde se o ně stará otec Anselm a bratr Paul. Claire je zdrcená: Jamie má nejen hluboké a kruté rány na těle, ale nejvíce je zraněna jeho duše. Blouzní, když se nad ním sklání, vidí obličej svého trýznitele Randalla, nechce na sebe nechat sáhnout, odmítá potravu ... Claire se nakonec svěří otci Anselmovi a řekne mu o sobě všechno: otec nevěřícně kroutí hlavou a považuje vše za zázrak ...

Jamiemu se postupně vracejí vzpomínky na prožité utrpení a Claire svěří i to, že ho Randall krutě mučil a znásilnil. Willieho vyděsí žádostí, aby mu nechal svou dýku: nechce už žít. Claire je jasné, že Jamiemu se stalo ještě něco jiného, co doposud nikomu neřekl. Jeho duše bloudí v temnotách a jak soudí bratr Paul, může ho zachránit jen to, když tam k němu sestoupí duše někoho jiného. Claire chápe, že to může být jedině ona ...

A tak se jednoho dne s hrůzou dozvídá, že Randallovi nestačilo Jamieho pokoření, které musel zažít, aby zachránil Claire, ještě mu navíc na prsa vypálil svůj cejch. Když Claire používá ledandulový olej, který tiší bolest a pomáhá hojit rány, vybaví se Jamiemu další strašlivá věc, která ho potkala. Svěří se Claire, že se nejen s Randallem miloval, ale pociťoval to také jako něco příjemného. To považuje za nejhorší ze všeho, teď už nemůže být její manžel, nemůže jí dovolit, aby se ho vůbec ještě kdy dotkla. Claire se mu všemožně snaží vymluvit jeho strach, že už ho nebude chtít, ale zdá se, že Jamie neslyší. Teprve když slavnostně prohlásí, že pokud už ji skutečně nechce za ženu a hodlá setrvat ve svém přesvědčení, chce zemřít, a to ihned a společně s ním. Teprve tako strašlivá představa Jamieho vytrhne z jeho duševní strnulosti a přivede zpět do Claiřina náručí ...

Jamieho přátelé mu vyříznou cejch, který mu vypálil Randall a hodí ho do ohně. Tím by měla být celá tako krvavá kapitola uzavřena. Protože všichni vědí, že pro Jamieho a Claire není už nikde ve Skotsku, ba ani v Anglii bezpečno, je rozhodnuto, že pojedou do Francii. Všichni se loučí na pobřeží, u něhož opodál kotví loď „Cristabel“ a Claire dokonce napadá, že by se ve Francii – kde je momentálně mladý princ Karel – mohli společně pokusit změnit budoucnost. A ještě jednu radostnou zprávu má pro svého manžela – je těhotná ---



Herci

C. Balfeová, S. Heughan, T. Menzies